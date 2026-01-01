MAGAZİN

Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2026 Show Tv yayın akışı

Veliaht dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Hazal Türesan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Veliaht dizisi son olarak 15. bölümüyle ekrana gelmişti. İşte, 1 Ocak 2026 Show Tv yayın akışı bilgisi...

Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2026 Show Tv yayın akışı
Öznur Yaslı İkier

Yılbaşı haftası nedeniyle televizyon ekranlarında birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Show Tv izleyicileri Veliaht dizisinin de bu akşam olup olmadığı merak etmeye başladılar. Peki, Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2026 Show Tv yayın akışı 1

VELİAHT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Veliaht dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Fenomen dizi yerine bu akşam Show Tv ekranlarında 'Tur Rehberi' filmi Tv'de ilk kez olarak yayınlanacak.

Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2026 Show Tv yayın akışı 2

VELİAHT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin yeni bölümü ise 8 Ocak Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2026 Show Tv yayın akışı 3

VELİAHT SON BÖLÜM ÖZETİ:

Veliaht'ın 15. Bölümünde; Timur’un ortadan kaybolması, Reyhan’ı derin bir endişe ve çaresizliğe sürükler. Timur’un kendisini vuran kişiyi öğrenmek için yaptığı plan, krallığına giden yolda önemli bir basamak hâline gelir. Derya ile Yahya büyük bir yüzleşme yaşar; Yahya’nın parmaklarındaki gizem açığa çıktığında, Derya hayatının en kötü gününü yaşar.

Veliaht bu akşam var mı yok mu? Veliaht yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2026 Show Tv yayın akışı 4

İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler’de elini kana bulamaktan çekinmez. Bu ateş, Yahya’nın düğününe de sıçrar ve büyük bir kabusa dönüşür. Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.

