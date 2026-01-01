MAGAZİN

Lucas Torreira Devrim Özkan'ı bir türlü unutamadı! 'İnanılmaz anlar yaşadık'

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, katıldığı programda Devrim Özkan ile yollarını ayırma nedenlerini ve özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. Torreira, "Ben bir Türk kadınına âşık oldum. Doğrusu bu harika. Güzel bir kadın, onunla çok inanılmaz anlar yaşadık" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşkı sık sık gündeme geliyordu.

Ayrılıp barışan ikili son olarak aşklarına bir şans verse de bu durum kısa sürmüştü. Lucas Terraranan adı daha sonra birçok ünlü isim ile anılmıştı.

Ünlü futbolcu, bir süredir oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkinin neden sona erdiğini anlattı. İlişkilerinin bitiş sürecine değinen Lucas Torreira, şu sözleri kullandı;

"Ben bir Türk kadınına âşık oldum. Doğrusu bu harika; güzel bir kadın, onunla çok inanılmaz anlar yaşadık ama şimdi birlikte olmamayı karar verdik. Ayrı olacağız ve her birimiz kendi hayatımıza odaklanacağız."

Devrim Özkan’ın yoğun iş temposuna da dikkat çeken Uruguaylı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti; "Onun da çok fazla işi var. Çünkü o bir oyuncu. Aslında şu an bir dizi çekiyor, o yüzden... Bana düşen yerden onu desteklemek ve ben de futbola daha çok odaklanmak istiyorum. Çünkü bu bizim için oldukça önemli bir yıl, Şampiyonlar Ligi'nde yarıştığımız bir yıl. O yüzden 2026'da ne olacağını göreceğiz."

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
