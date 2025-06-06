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Aşklarına bir şans daha vermişlerdi! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan ayrılık kararı

Kısa süre önce verdikleri röportajda çok mutlu olduklarını belirten Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinden şaşırtan bir karar geldi. Ünlü çift yollarını bir kez daha ayırdı.

Aşklarına bir şans daha vermişlerdi! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan ayrılık kararı
Öznur Yaslı İkier

Baht Oyunu dizisinin setinde başlayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşkından sevenlerini üzen bir haber geldi. Daha önce bir kez ayrılıp tekrar barışan ünlü çiftin, yollarını bu kez kesin olarak ayırdığı öğrenildi.

GazeteMagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, uzun süredir birlikte olan ve ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı belirtildi.

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SON NOKTA KOYULDU

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, çiftin ilişkilerine nokta koyduğu ve araya giren ortak arkadaş gruplarının barıştırma çabalarına rağmen ikilinin bu kez barışmaya niyetli olmadığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Cemre Baysel
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