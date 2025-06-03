Aslı Bekiroğlu bu defa korkuttu! 9 saat süren ameliyat oldu

Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete gibi birçok projede yer alan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, ameliyat oldu.

Sevilen oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği bağırsak rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası tedavisine hastanede devam edilen Bekiroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 saat süren operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu’nun bir süre daha hastanede tedavisi devam edecek.

"YAŞIYORUM ŞÜKÜR"

Vücudunda kablolar bulunan Aslı Bekiroğlu son halini yayınlayarak "Yaşıyorum şükür" ifadelerini kullandı. Oyuncunun keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Sevenlerinden geçmiş olsun mesajları alan oyuncuya sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı yağdı.