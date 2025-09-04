Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi! Son pozlarına beğeni yağdı

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli aşk yaşayan Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü. Bekiroğlu geçtiğimiz aylarda Rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

YORUM YAĞDI

Ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarında yeniliğe giden Bekiroğlu'nun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bekiroğlu'na; 'çok yakışmış', 'saçlar güzel olmuş', 'her halinle güzelsin', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.