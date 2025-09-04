MAGAZİN

Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi! Son pozlarına beğeni yağdı

İtirafları, açıklamaları ve rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Aslı Bekiroğlu'nun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İnci Taneleri'nin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel ile kısa süreli aşk yaşayan Bekiroğlu'nun yalnızlığı kısa sürdü. Bekiroğlu geçtiğimiz aylarda Rapçi Uğurcan Günay ile görüntülendi.

Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi! Son pozlarına beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI

Ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarında yeniliğe giden Bekiroğlu'nun son pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi! Son pozlarına beğeni yağdı 2

Bekiroğlu'na; 'çok yakışmış', 'saçlar güzel olmuş', 'her halinle güzelsin', 'çok ama çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Aslı Bekiroğlu imaj tazeledi! Son pozlarına beğeni yağdı 4

Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
