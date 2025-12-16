Aslı Bekiroğlu'na cesur sahneleri soruldu: "Sınırınız yok mu?"

Aslı Bekiroğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Açelya Topaloğlu, Altan Erkekli, Onur Buldu, Nursel Köse, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Gürhan Altundaşar gibi birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı Karma dizisinde bazı sahneler gündem oldu.

Aslı Bekiroğlu dizide iddialı sahneleriyle dikkat çekti. Siyah dantelli iç çamaşırıyla olan sahneleriyle konuşulan oyuncu sokakta muhabirlere denk geldi.



Aslı Bekiroğlu eleştiriler olduğunu söyleyen muhabirlere "Aman eleştirsinler bana ne ya! Gayet oynadım oyuncuyuz biz yönetmenin ne derse onu yapmakla yükümlüyüm" dedi.

Oyuncuya "Sınırınız yok mu?" sorusu da geldi. Aslı Bekiroğlu "Sevişmemeyi düşünüyorum ama büyük konuşmayayım" dedi.

Aslı Bekiroğlu'nun aldığı kilolar ve değişik konuşması ve tavrı da sosyal medyada gündem oldu. (Gazetemagazin)