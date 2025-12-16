MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aslı Bekiroğlu'na cesur sahneleri soruldu: "Sınırınız yok mu?"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu Karma dizisindeki iç çamaşırlı görüntülerine gelen eleştirilere cevap verdi. Oyuncun tavrı ve açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Bekiroğlu'na cesur sahneleri soruldu: "Sınırınız yok mu?"

Aslı Bekiroğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Açelya Topaloğlu, Altan Erkekli, Onur Buldu, Nursel Köse, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Gürhan Altundaşar gibi birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı Karma dizisinde bazı sahneler gündem oldu.

Aslı Bekiroğlu dizide iddialı sahneleriyle dikkat çekti. Siyah dantelli iç çamaşırıyla olan sahneleriyle konuşulan oyuncu sokakta muhabirlere denk geldi.

Aslı Bekiroğlu na cesur sahneleri soruldu: "Sınırınız yok mu?" 1
Aslı Bekiroğlu eleştiriler olduğunu söyleyen muhabirlere "Aman eleştirsinler bana ne ya! Gayet oynadım oyuncuyuz biz yönetmenin ne derse onu yapmakla yükümlüyüm" dedi.

Aslı Bekiroğlu na cesur sahneleri soruldu: "Sınırınız yok mu?" 2


Oyuncuya "Sınırınız yok mu?" sorusu da geldi. Aslı Bekiroğlu "Sevişmemeyi düşünüyorum ama büyük konuşmayayım" dedi.

Aslı Bekiroğlu na cesur sahneleri soruldu: "Sınırınız yok mu?" 3

Aslı Bekiroğlu'nun aldığı kilolar ve değişik konuşması ve tavrı da sosyal medyada gündem oldu. (Gazetemagazin)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oya Başar gözleri dolarak anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş! Oya Başar gözleri dolarak anlattı: Levent Kırca "Ben böyle ölmek istiyorum" demiş!
O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba isimler! İşte o liste...O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba isimler! İşte o liste...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.