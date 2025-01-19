Aslı Bekiroğlu sevgilisini öperken paylaştı! İnci Taneleri'nin yıldızıyla birlikte...

Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi merak edildi. Oyuncunun gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıktı.

El ele görüntülenen sevgililer, sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı. İkilinin bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnci Taneleri dizisinde "İzzet" karakterini canlandıran Furkan Rıza Demirel ve Aslı Bekiroğlu daha sonra aşklarını gizlememeye karar verdi.

Aslı Bekiroğlu sevgilisini öptüğü anları sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.

"HÖT DİYECEK BİR ERKEK"

Son dönemde projeleri ve açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda “Abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım” diyerek gündeme gelmişti. Ardından ise "Biraz barzo biraz dağ ayısı dediğimiz erkek tiplemelerinden hoşlanırım" sorusuna düşünmeden "bayılırım" yanıtını veren Bekiroğlu, "höt diyecek bir erkek" cevabıyla dikkat çekmişti.