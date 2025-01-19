MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Bekiroğlu sevgilisini öperken paylaştı! İnci Taneleri'nin yıldızıyla birlikte...

Aslı Bekiroğlu sevgilisini öperken paylaştı! İnci Taneleri'nin yıldızıyla birlikte...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.01.2025 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Bekiroğlu'nun, gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aslı Bekiroğlu'ndan aşk pozu geldi. .

Aslı Bekiroğlu sevgilisini öperken paylaştı! İnci Taneleri'nin yıldızıyla birlikte...

Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi merak edildi. Oyuncunun gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıktı.

El ele görüntülenen sevgililer, sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı. İkilinin bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnci Taneleri dizisinde "İzzet" karakterini canlandıran Furkan Rıza Demirel ve Aslı Bekiroğlu daha sonra aşklarını gizlememeye karar verdi.

Aradığı aşkı buldu! Gala sonrası genç oyuncuyla görüntülendi Aradığı aşkı buldu! Gala sonrası genç oyuncuyla görüntülendi

Aslı Bekiroğlu sevgilisini öptüğü anları sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.

"HÖT DİYECEK BİR ERKEK"

Son dönemde projeleri ve açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda “Abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım” diyerek gündeme gelmişti. Ardından ise "Biraz barzo biraz dağ ayısı dediğimiz erkek tiplemelerinden hoşlanırım" sorusuna düşünmeden "bayılırım" yanıtını veren Bekiroğlu, "höt diyecek bir erkek" cevabıyla dikkat çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Emekli bayram ikramiyesi için çıtayı yükseltti! Heyecanlandıran açıklama

Emekli bayram ikramiyesi için çıtayı yükseltti! Heyecanlandıran açıklama

Aracıyla uyarı işareti olmayan çukura girdi! Belediyeden 110 bin lira tazminat kazandı

Aracıyla uyarı işareti olmayan çukura girdi! Belediyeden 110 bin lira tazminat kazandı

Survivor Almeda Adem'i çıldırttı! Her şeyi söküp attı yayına ara verildi

Survivor Almeda Adem'i çıldırttı! Her şeyi söküp attı yayına ara verildi

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

230 bin TL'lik fark var! Fiyatları belli oldu

230 bin TL'lik fark var! Fiyatları belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.