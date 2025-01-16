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Fantezi itirafıyla gündemdeydi! Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı buldu! İnci Taneleri'nin genç oyuncusuyla böyle görüldü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 08:26
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İtirafları, açıklamaları ve rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu şimdi de özel hayatıyla gündemde. Bekiroğlu, Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında sevgilisiyle görüldü. Ünlü isim İnci Taneleri'nin genç oyuncusuyla birlikte görüntülendi.

Fantezi itirafıyla gündemdeydi! Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı buldu! İnci Taneleri'nin genç oyuncusuyla böyle görüldü

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde açıklamalarıyla gündemdeydi.

aslı

Son olarak katıldığı bir programdaki fantezi itirafıyla dikkat çeken Bekiroğlu "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diyerek cevap vermiş ve bu yanıtı ile uzun süre konuşulmuştu.

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Ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına sevgilisiyle gelen Aslı Bekiroğlu'nun gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıktı.

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BÖYLE GÖRÜLDÜLER

Gala sonrası el ele görüntülenen sevgililer sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı. İkilinin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

furkan rıza

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel'e sosyal medyada; 'çok yakışmışlar', 'mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.

Aslı Bekiroğlu'nun yeni aşkı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok Yakışmışlar
Hala Fantezilerle Gündemde
İşlerine Odaklansınlar
Anahtar Kelimeler:
Aslı Bekiroğlu İnci Taneleri
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