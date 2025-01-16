Fantezi itirafıyla gündemdeydi! Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı buldu! İnci Taneleri'nin genç oyuncusuyla böyle görüldü

Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım ve Ah Leyla Vah Kerem gibi birçok projede rol alan Aslı Bekiroğlu son dönemde açıklamalarıyla gündemdeydi.

Son olarak katıldığı bir programdaki fantezi itirafıyla dikkat çeken Bekiroğlu "abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım" sorusunu gülerek "zaten" diyerek cevap vermiş ve bu yanıtı ile uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına sevgilisiyle gelen Aslı Bekiroğlu'nun gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıktı.

BÖYLE GÖRÜLDÜLER

Gala sonrası el ele görüntülenen sevgililer sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı. İkilinin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel'e sosyal medyada; 'çok yakışmışlar', 'mutluluklar' gibi yorumlar yapıldı.