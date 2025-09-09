Aslı Enver setlere geri dönüyor! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Sürpriz evlilikten sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

Anne olduktan sonra zamanının tümünü kızı Elaya ile geçiren Aslı Enver setlere uzun süre ara verdi. Aslı Enver şimdilerde setlere dönmek için hazırlık yapıyor.

Enver, O3 Medya’nın Disney Plus için çekeceği Ayna dizisiyle el sıkıştı. Serkan Yörük’ün kaleme aldığı, Hülya Gezer’in yöneteceği dizide başarılı oyuncu “Serra” rolüne hayat verecek.

PARTNERİ BAKIN KİM OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aslı Enver Ayna dizisinde İbrahim Çelikkol’la başrolü paylaşacak. Avukat Sarp’la evli olan Serra’nın hayatı gittiği bir sergide değişecek.