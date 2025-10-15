Astral seyahatle anılan Yusuf Güney ülkeyi terk ediyor! "Ülkeme küstürdüler"

Astral seyahat açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yusuf Güney, son olarak "Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var" demişti.

"Sınırlar kalkacak ortadan" diyen Yusuf Güney son açıklamasında ülkeyi terk etmeye karar verdiğini duyurdu.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Yusuf Güney açıklamasında "Temelli olarak İngiltere'ye dönüyorum. Beni ülkeme küstürdüler" dedi.

KİRADAN DERT YANMIŞTI

Şarkıcı 2024 yılında da benzer bir açıklama yapmıştı ve kiradan şöyle dert yanmıştı:

"Oturduğum evdeki kiracı 6 bin TL kira ödüyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şu anda da 20 bin TL'ye yakın bir kira yaptım. Yani 1.5 yıl içerisinde 6 bin TL'lik evi 20 bin TL yaptım. Ev sahibi 'Çık, benim evimin değeri 50 bin TL' diyor. Karar aldım, İngiltere'ye dönüyorum. Büyüdüğüm yere kesin dönüş yapıyorum."