Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisiyle Paris kaçamağı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not alıyor.

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Demirer, sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde verdikleri pozu ve birçok romantik kareyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

YORUM YAĞDI

Aşk dolu kareleriyle beğeni toplayan ikiliye sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'harika görünüyorsunuz', 'mutluluğunuz daim olsun' gibi yorumlar yapılı.