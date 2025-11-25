MAGAZİN

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisiyle Paris kaçamağı

Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Değişimiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim bu defa özel hayatıyla gündemde. Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Paris kaçamağı yaptı. İkilinin romantik kareleri kısa sürede beğeni topladı.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisiyle Paris kaçamağı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not alıyor.

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisiyle Paris kaçamağı 1

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisiyle Paris kaçamağı 2

Ata Demirer ve sevgilisi Dilara Alemdar Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Demirer, sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde verdikleri pozu ve birçok romantik kareyi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisiyle Paris kaçamağı 3

YORUM YAĞDI

Aşk dolu kareleriyle beğeni toplayan ikiliye sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'harika görünüyorsunuz', 'mutluluğunuz daim olsun' gibi yorumlar yapılı.

Ata Demirer aşka geldi! Genç sevgilisiyle Paris kaçamağı 4

