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'Atatürk' yorumu tepki çekti! Halil Ergün hakkında suç duyurusu...

Halil Ergün’ün katıldığı bir programda “Mustafa Kemal Atatürkçü olmadım hiçbir zaman. Bu ülkede her haltı bu ‘Atatürkçüyüm’ diyenler yiyor” sözleri sosyal medyada tepki çekti.

'Atatürk' yorumu tepki çekti! Halil Ergün hakkında suç duyurusu...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Halil Ergün, Nil Gülsüm’ün YouTube programına konuk oldu. Siyasi görüşleri ve geçmiş dönemdeki referandum tercihleri hakkında açıklamalar yapan Ergün, “Ben cumhuriyetçiyim, ben Mustafa Kemal Atatürkçü olmadım hiçbir zaman. ‘Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları’ derim Cumhuriyeti kuranlara. Bu ülkede her haltı bu ‘Atatürkçüyüm’ diyenler yiyor” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sözleri sosyal medyada tepki çekti. Ergün, bir açıklama yayınlayarak konunun çarpıtıldığını iddia etti: “Evimde 5 tane Mustafa Kemal tablosu var. Mustafa Kemal Atatürk’ün kim olduğunu, ne yaptığını çok iyi bilenlerdenim. Cumhuriyet kurulduğunda sülalem de gemisinin içinde vardı. Cumhuriyet içinde biz neler yaşadık, ben 68 kuşağındanım. Atatürkçülük kavramı kullanılarak ne haltlar edildiğini de biliyoruz. Bu Mustafa Kemal’e konuşmak değildir, Atatürkçülüğü kullanma noktasını eleştirmektir. Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in kurucusu, benim en sevgili adamımdır. Ona laf söyleyenin alnını karışlarım.

Ama toplumsal girişim içinde Atatürk’ü ne kadar tersine kullandıklarını söyledim ve sözlerim çarptırıldı. Atatürk’e karşı olduğumu anlatan yaklaşıma getiriyorlar. Bunların hesabını çok fena soracağım. Hakkımda konuşulanları hukuken de takip edeceğim. Siz kimsiniz!”

Atatürk yorumu tepki çekti! Halil Ergün hakkında suç duyurusu... 1

İMPARATORLUK ÇOCUKLARIYIZ
Halil Ergün, program esnasında neden özellikle “Atatürk” ifadesini kullanmayı tercih etmediğine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

“Soyadı Kanunu’yla soyadını 3 sene kullandı. Zaten hastaydı adamcağız. Mustafa Kemal, arkadaşları ve hepimiz imparatorluk çocuklarıyız. Gökten zembille inmedi Mustafa Kemal. Meseleye bütün bakmak lazım. Bizim kimseye karşı özel bir düşmanca tavrımız yok.”

Söz konusu açıklamalara sert tepki gösteren ADD, ünlü oyuncu hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Dernek tarafından yapılan resmi açıklamada, Ergün'ün ifadeleri "hadsizlik" olarak nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

Atatürk yorumu tepki çekti! Halil Ergün hakkında suç duyurusu... 2

"Anılan ifadenin, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına, toplumsal barışa zarar verme girişimi olduğu ortadadır. Söz konusu şahıs hakkında kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız."

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Halil Ergün
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