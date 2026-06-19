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Ateş Denizi setini polis basmış başrol gözaltına alınmıştı! Erdem Kaynarca'nın sözleşmesini feshedildi

Dün 15.00 sıralarında TRT Tabii için çekimleri gerçekleştirilen "Ateş Denizi" dizisinin setini narkotik polisleri basmış ve başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmıştı. Yapım şirketi yaşanan olayın ardından Kaynarca'yla sözleşmeyi feshetti.

Ateş Denizi setini polis basmış başrol gözaltına alınmıştı! Erdem Kaynarca'nın sözleşmesini feshedildi
Öznur Yaslı İkier

TRT tabii ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ateş Denizi dizisinin setini narkotik polisleri basmış ve başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alınmıştı.

Önce karavandan indirilen ve arabası aranan oyuncu ardından Halkalı’daki Narkotik Şube’ye götürülmüştü. İfadesinin ardından saç ve kan örneği alınan Erdem Kaynarca 23.00 sıralarında serbest bırakılmıştı.

Yaşanan bu olayla birlikte dizinin setine bir hafta ara verildi. “Ateş Denizi” dizisinin yapım şirketi Sepya Film Prodüksiyon Ltd. Şti. Genel Koordinatörü Hakan Yıldız yeni bir açıklama yayınladı:

Ateş Denizi setini polis basmış başrol gözaltına alınmıştı! Erdem Kaynarca nın sözleşmesini feshedildi 1

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

“Firmamız tarafından yapımı sürdürülen “Ateş Denizi” isimli projemizin oyuncularından ‘’Erdem Kaynarca’’ hakkında, kamuoyuna yansıyan “Yasaklı Madde Kullanımı” gerekçeli adli süreç titizlikle incelenmiş ve oyuncu seçimlerimizin ilk gününden itibaren büyük bir hassasiyetle üzerinde durdurduğumuz “Yasaklı Madde Kullanımı” konusunda, firmamızın ve daha önemlisi projemize büyük bir özveri ile emek harcayan çalışma arkadaşlarımızın emeklerini zayii eden şahsın sözleşmesi şirketimiz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir. Projemiz yeni oyuncunun katılımı ile planlandığı şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ateş Denizi setini polis basmış başrol gözaltına alınmıştı! Erdem Kaynarca nın sözleşmesini feshedildi 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdem Kaynarca’nın ayrılığının ardından çekilen tüm sahnelerin çöpe atılacağı ve milyonlarca lira zararın olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Erdem Kaynarca dizi
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