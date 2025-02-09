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Ateşli sahneler de kurtaramadı... Hadise'nin "Esas Oğlan" dizisi IMDB’de şok puan aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 08:25
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Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın başrolünde olduğu "Esas Oğlan" dijital platformda hayal kırıklığı yarattı. Dizi ateşli sahneleriyle gündeme gelmişti ancak bu şok puan sonrası sosyal medyada "Müstehcenlik de kurtaramadı" yorumları yapıldı.

Ateşli sahneler de kurtaramadı... Hadise'nin "Esas Oğlan" dizisi IMDB’de şok puan aldı

Hadise, dijital platformda yayınlanan "Esas Oğlan" dizisinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile birlikte kamera karşısına geçti. 8 bölümlük dizi, yayınlandığı dönemde büyük umutlarla izleyicilerle buluştu ancak IMDB'de aldığı düşük puanla hayal kırıklığı yarattı.

"Esas Oğlan", dijital platformda en düşük puan verilen yapımlar arasında yer aldı ve sadece 10 üzerinden 2 puan aldı. Bu düşük puan, dizinin olumsuz eleştirilerle karşılanmasına neden oldu.

SİHİRLİ ANNEM DETAYI

Hatta "Esas Oğlan", yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem' adlı dizisinin ardından "en kötü ikinci dijital platform dizisi" oldu. Sihirli Annem, 1,3 puanla birinci sırada yer alırken, Esas Oğlan 2 puanla ikinci sırada yer aldı.

Son bölümdeki ateşli sahneler gündemde! Son bölümdeki ateşli sahneler gündemde!

Esas Oğlan ilk günden beri ateşli sahneleriyle anılıyordu. Öyle ki Hadise’nin başrolünde olduğu ‘Esas Oğlan’ dizisinin fragmanı TikTok’ta yasaklanmıştı. Dizinin bu haberle gündeme gelmesinden sonra sosyal medyada "Ateşli sahneler de kurtaramadı" yorumları gecikmedi.

Anahtar Kelimeler:
Hadise sihirli annem
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