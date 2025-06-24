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Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Hande Erçel'in yeni imajı şaşırttı

Barış Arduç ile Aşkı Hatırla dizisindeki ateşli sahneleri konuşulan Hande Erçel hayranlarını yaptığı imaj değişikliğiyle şaşırttı. Hande Erçel'in yeni saç rengi sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Hande Erçel'in yeni imajı şaşırttı
Kubra Akalın

Barış Arduç ve Hande Erçel son günlerde gündemden düşmüyor. Aşkı Hatırla dizisindeki ateşli sahneleriyle özel hayatları da gündemde olan Barış Arduç ve Hande Erçel'in her hareketi konuşuluyor.

Hakan Sabancı ile uzun süredir birlikte olan Hande Erçel son olarak imaj değiştirdi. Görenleri şaşırtan Hande Erçel hızlıca gündem olmayı da yine başardı.

Sosyal medya hesabından yeni bir poz paylaşan Hande Erçel, değişikliğin bugüne ait olduğunu vurgulamak için olsa gerek pozuna tarih atmayı da ihmal etmedi.

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Saçının ön kısmını açtıran Hande Erçel sosyal medyada da pek çok yorum aldı. Hande Erçel'in bu halini görenler kendilerini tutamadı.

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Hande Erçel'e yapılan yorumlar şöyleydi:

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  • Bu saç tutmamış
  • Bu kadına bir tek kendi rengi yakışıyor
  • Yaşlandırmış bu imaj
  • Ne yapsa yakışıyor
  • Yok bu da olmamış!
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Hande Erçel
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