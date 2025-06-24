Ateşli sahneleri çok konuşulmuştu! Hande Erçel'in yeni imajı şaşırttı

Barış Arduç ve Hande Erçel son günlerde gündemden düşmüyor. Aşkı Hatırla dizisindeki ateşli sahneleriyle özel hayatları da gündemde olan Barış Arduç ve Hande Erçel'in her hareketi konuşuluyor.

Hakan Sabancı ile uzun süredir birlikte olan Hande Erçel son olarak imaj değiştirdi. Görenleri şaşırtan Hande Erçel hızlıca gündem olmayı da yine başardı.

Sosyal medya hesabından yeni bir poz paylaşan Hande Erçel, değişikliğin bugüne ait olduğunu vurgulamak için olsa gerek pozuna tarih atmayı da ihmal etmedi.

Saçının ön kısmını açtıran Hande Erçel sosyal medyada da pek çok yorum aldı. Hande Erçel'in bu halini görenler kendilerini tutamadı.

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Hande Erçel'e yapılan yorumlar şöyleydi:

Bu saç tutmamış

Bu kadına bir tek kendi rengi yakışıyor

Yaşlandırmış bu imaj

Ne yapsa yakışıyor

Yok bu da olmamış!