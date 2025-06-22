MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Barış Arduç ve Hande Erçel'in ateşli sahneleri gündemden düşmüyor! Onur Büyüktopçu 'rahatsız edici' buldu

Barış Arduç ve Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahnesi sosyal medyada eleştirildi. Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da ateşli sahnelerden rahatsız oldu.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in ateşli sahneleri gündemden düşmüyor! Onur Büyüktopçu 'rahatsız edici' buldu
Kubra Akalın

Rüzgara Bırak filminden sonra ikinci kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un "Aşkı Hatırla" dizisi daha başlamadan adından söz ettirmişti. Fragmandaki ateşli sahneler konuşulurken dizi yayınlandı.

Aşkı Hatırla dizisinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri dizinin resmen önüne geçti.

Hande Erçel'in 'Güneş', Barış Arduç'unsa 'Deniz' karakterini canlandırdığı Aşkı Hatırla'daki ateşli sahneleri görenler bu sahnelere tepki gösterdi.

Tepkiler dikkat çekerken Barış Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da bu konuda sessiz kalamadı.

Ekran görüntüsü 2025-06-22 134601

"BİR TIK RAHATSIZ EDİCİ"

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk olan oyuncu "Bir oyuncu 'Bu kadarını yapmam' diyebilir. Çünkü o apayrı bir mevzudur" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-06-22 134652

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevişme sahnesi olay oldu! Sosyal medyada eleştiri yağdı! 'Bu kadarı çok fazla' Sevişme sahnesi olay oldu! Sosyal medyada eleştiri yağdı! 'Bu kadarı çok fazla'

'İzleyici gözüyle baktığımda bence fazla' diyen Onur Büyüktopçu "Oyuncular da 'biz nasıl olsa dijitale yapıyoruz' rahatlığını da biliyorlardır. Ulusal kanala böyle bir sahne çekemezsin" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-06-22 134713

Ömeroğlu'nun 'Sen rahatsız olur musun?' sorusunu da 'Tabii, ben olurum' diyerek cevaplayan Onur BüyüktopçU, "O sahne bence bir tık rahatsız edici bir sahne" açıklamasında bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nikah şahidi oldu! İddialı tarzı çok beğenildiNikah şahidi oldu! İddialı tarzı çok beğenildi
O da soluğu tatilde aldı! Bikinili pozlar gecikmediO da soluğu tatilde aldı! Bikinili pozlar gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel Onur Büyüktopçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

ABD İran'da nükleer tesisleri vurdu...

Dışişlerinden ABD saldırısına ilişkin açıklama

Dışişlerinden ABD saldırısına ilişkin açıklama

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Ateşli sahneler gündeme gelmişti! Eski rol arkadaşı da rahatsız oldu

Ateşli sahneler gündeme gelmişti! Eski rol arkadaşı da rahatsız oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.