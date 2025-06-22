Barış Arduç ve Hande Erçel'in ateşli sahneleri gündemden düşmüyor! Onur Büyüktopçu 'rahatsız edici' buldu

Rüzgara Bırak filminden sonra ikinci kez partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un "Aşkı Hatırla" dizisi daha başlamadan adından söz ettirmişti. Fragmandaki ateşli sahneler konuşulurken dizi yayınlandı.

Aşkı Hatırla dizisinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri dizinin resmen önüne geçti.

Hande Erçel'in 'Güneş', Barış Arduç'unsa 'Deniz' karakterini canlandırdığı Aşkı Hatırla'daki ateşli sahneleri görenler bu sahnelere tepki gösterdi.

Tepkiler dikkat çekerken Barış Arduç'un Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşı Onur Büyüktopçu da bu konuda sessiz kalamadı.

"BİR TIK RAHATSIZ EDİCİ"

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk olan oyuncu "Bir oyuncu 'Bu kadarını yapmam' diyebilir. Çünkü o apayrı bir mevzudur" ifadelerini kullandı.

'İzleyici gözüyle baktığımda bence fazla' diyen Onur Büyüktopçu "Oyuncular da 'biz nasıl olsa dijitale yapıyoruz' rahatlığını da biliyorlardır. Ulusal kanala böyle bir sahne çekemezsin" dedi.

Ömeroğlu'nun 'Sen rahatsız olur musun?' sorusunu da 'Tabii, ben olurum' diyerek cevaplayan Onur BüyüktopçU, "O sahne bence bir tık rahatsız edici bir sahne" açıklamasında bulundu.