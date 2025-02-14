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  4. Ateşli sahneleri uzun süre konuşulmuştu! Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Ateşli sahneleri uzun süre konuşulmuştu! Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2025 12:25
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Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın başrollerini paylaştığı Esas Oğlan dizisi fazla müstehcen bulunmuş ve dizideki ateşli sahneler uzun süre konuşulmuştu. 8 bölümlük dizi, beklentileri karşılayamayarak izleyicilerden düşük puan aldı. Hadise ise bu projeden adeta servet kazandı.

Ateşli sahneleri uzun süre konuşulmuştu! Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hatta dizinin fragmanı fazla müstehcen bulunmuş ve Tiktok tarafından kaldırılmıştı. Her sahnesi olay olan dizi maalesef beklentileri karşılamadı.

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Esas Oğlan, IMDB'de 2.1 gibi düşük bir puan alarak dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak kaydedildi.

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Daha önce yeniden çekilen Sihirli Annem dizisinde de benzer bir tablo yaşanırken, bu durum Hadise'nin oyunculuk performansına yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Hadise geçtiğimiz günlerde de dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşkını ilan etmişti.
Ünlü ismin diziden aldığı ücrette ortaya çıktı. Hadise 8 bölümlük diziden tam tamına 10 milyon TL kazandı.

HADİSE AŞK

Anahtar Kelimeler:
Hadise
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