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  4. Athena Gökhan'dan sonra şimdi de Hakan Özoğuz... 10 yıllık evliliğini bitiriyor

Athena Gökhan'dan sonra şimdi de Hakan Özoğuz... 10 yıllık evliliğini bitiriyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 10:04
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un eşi Melis Ülken’den geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıkmıştı. Athena Gökhan'dan sonra şimdi de Hakan Özoğuz'un 10 yıllık evliliğini bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Hakan Özoğuz iki yıldır boşanma sürecindeymiş...

Athena Gökhan'dan sonra şimdi de Hakan Özoğuz... 10 yıllık evliliğini bitiriyor

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan ünlü şarkısı Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü çift 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız noktaladı.

GÖKHAN

Şimdi de Hakan Özoğuz'un iki yıldır boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberin göre; Almanya’da yaşayan eşi Selin Özoğuz’dan ayrılmak isteyen Hakan Özoğuz, 10 yıllık evliliğini sonlandırmak için iki yıldır çaba gösteriyor.

hakan eşi

2015 yılında Berlin’de evlenen çiftin bir oğlu bulunuyor. Selin Özoğuz ve oğlu, Almanya’da yaşamaya devam ediyor. Hakan Özoğuz’un boşanma sürecinin neden uzadığına dair herhangi bir bilgi yok ama ünlü gitaristin özel hayatını basından uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor.

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