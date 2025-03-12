Athena Gökhan'dan sonra şimdi de Hakan Özoğuz... 10 yıllık evliliğini bitiriyor

Şimdilerde O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan ünlü şarkısı Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile dünyaevine girmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin; Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü çift 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız noktaladı.

Şimdi de Hakan Özoğuz'un iki yıldır boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberin göre; Almanya’da yaşayan eşi Selin Özoğuz’dan ayrılmak isteyen Hakan Özoğuz, 10 yıllık evliliğini sonlandırmak için iki yıldır çaba gösteriyor.

2015 yılında Berlin’de evlenen çiftin bir oğlu bulunuyor. Selin Özoğuz ve oğlu, Almanya’da yaşamaya devam ediyor. Hakan Özoğuz’un boşanma sürecinin neden uzadığına dair herhangi bir bilgi yok ama ünlü gitaristin özel hayatını basından uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor.