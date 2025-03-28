Atilla Taş Cem Yılmaz'ı hedef aldı! Cem Yılmaz X'in gündeminde: Kimi eleştirdi kimi savundu

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası destek protestoları da devam ediyor.

Öğrenci protestoları ve gözaltılar sürerken sosyal medyada da bu konu gündemde. Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sessiz kalan ünlü isimlere de tepkili. Bu isimlerden biri de Cem Yılmaz.

Son olarak Atilla Taş Cem Yılmaz'ı hedef aldı ve "Ölü taklidine devam mı hocam?" dedi. Ardından ise komedyeni etiketleyerek "Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun!" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Taş'ın bu paylaşımı sosyal medyada ses getirdi ve Cem Yılmaz X'te en çok konuşulan isimler arasında yer alarak TT oldu. Kimi Cem Yılmaz'ın sessiz kalmasını eleştirirken kimi ise Atilla Taş'a tepki göstererek bu eleştirileri yersiz buldu.



Sosyal medyada Cem Yılmaz için "Bir lamba için günlerce ağlayıp bu kadar olaya günlerdir sesi çıkmayan şov Atatürkçüsü", "Takipten çıkıyorum", "Şu anda sesi çıkmayan Cem Yılmaz, bir kaç seneye sahnede Pikachu'yu falan anlatarak para cukkalamaya devam eder" eleştirileri yapıldı.