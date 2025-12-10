Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi

2026 yılı için hazırlanan dizilerden peş peşe iptal haberleri geliyor. Artan maliyetler ve kanalların düşük bütçesi yeni projeleri etkiledi.

NGM’nin Atv için hazırladığı yapımda Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın adının geçtiği 'Serseri Aşıklar' dizisinin iptal edildiği öğrenilmişti.

O3 Medya’nın yine Atv’ye sunduğu “Hayatın Benim” dizisinin cast'ı henüz belli olmadan projenin rafa kalktığı öğrenilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir iptal haberi de Gold Film’den geldi. Şirket artan maliyetler ve kanalların düşük bütçe vermesi nedeniyle 'Ülker Abla' projesinden vazgeçti.

BAŞROL PROJEDEN ÇEKİLMİŞTİ

Seray Şahiner’in aynı adlı eserinden uyarlanacak olan dizi için Gonca Vuslateri ve Olgun Şimşek’le anlaşılmış, Gonca Vuslateri geçen hafta projeden çekilmişti.