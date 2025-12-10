MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi

Yeni yıl için dizi çalışmaları başladı ancak projeler, artan maliyetler ve kanalların düşük bütçe vermesi nedeniyle daha başlamadan iptal ediliyor. Atv'nin ardından Now Tv'de yayınlanması planlanan bir dizi projesi daha iptal edildi.

Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi
Öznur Yaslı İkier

2026 yılı için hazırlanan dizilerden peş peşe iptal haberleri geliyor. Artan maliyetler ve kanalların düşük bütçesi yeni projeleri etkiledi.

NGM’nin Atv için hazırladığı yapımda Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın adının geçtiği 'Serseri Aşıklar' dizisinin iptal edildiği öğrenilmişti.

O3 Medya’nın yine Atv’ye sunduğu “Hayatın Benim” dizisinin cast'ı henüz belli olmadan projenin rafa kalktığı öğrenilmişti.

Atv nin ardından Now Tv de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir iptal haberi de Gold Film’den geldi. Şirket artan maliyetler ve kanalların düşük bütçe vermesi nedeniyle 'Ülker Abla' projesinden vazgeçti.

BAŞROL PROJEDEN ÇEKİLMİŞTİ

Seray Şahiner’in aynı adlı eserinden uyarlanacak olan dizi için Gonca Vuslateri ve Olgun Şimşek’le anlaşılmış, Gonca Vuslateri geçen hafta projeden çekilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmişÜnlü oyuncu aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş
Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda 6'ncı oldu! Yorum yağdıMankenler Kraliçesi Yarışması'nda 6'ncı oldu! Yorum yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
atv dizi proje Now Tv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.