Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif alan ünlü oyuncu “Kızgın Topraklar” dizisi ile anlaşmaya vardı.

Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir meslektaşı Oktay Ekinci ile aşk yaşayan Yüksel sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı.

Güzel oyuncu, sevgilisi Oktay Ekinci ile yer aldıkları videoyu duygusal notla yayımladı.

Yüksel paylaşımına; ''Sadece sevgilim değil, en yakın sırdaşım, limanım, evimsin. İyi ki benimle. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.