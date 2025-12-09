MAGAZİN

Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

"Kan Çiçekleri" dizisinde canlandırdığı Dilan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Yağmur Yüksel, hem güzelliği hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Yağmur Yüksel bu defa sosyal medyada aşkını ilan etti.

Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı
Öznur Yaslı İkier

"Kan Çiçekleri" dizisinin yıldızı Yağmur Yüksel başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizisinin final yapmasının ardından teklif üstüne teklif alan ünlü oyuncu “Kızgın Topraklar” dizisi ile anlaşmaya vardı.

Kan Çiçekleri nin yıldızı Yağmur Yüksel aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı 1

Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir meslektaşı Oktay Ekinci ile aşk yaşayan Yüksel sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı.

Kan Çiçekleri nin yıldızı Yağmur Yüksel aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı 2

Güzel oyuncu, sevgilisi Oktay Ekinci ile yer aldıkları videoyu duygusal notla yayımladı.

Kan Çiçekleri nin yıldızı Yağmur Yüksel aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı 3

Yüksel paylaşımına; ''Sadece sevgilim değil, en yakın sırdaşım, limanım, evimsin. İyi ki benimle. Seni çok seviyorum'' notunu düştü.

