'Bülent Ersoy'un batan teknesi' ilanı ortalığı karıştırdı! Saymakla bitmeyen serveti yeniden gündemde

Güçlü sesi, lüks hayatı ve abartılı sahne kostümleri ile müzik dünyasında unutulmaz izler bırakan Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy şimdi de servetiyle gündeme geldi. Bülent Ersoy'un adına yayınlanan bir tekne ilanı ortalığı karıştırdı.

Öznur Yaslı İkier

Lüks yaşamı, pahalı zevkleri, gösterişli kostümleri ve takılarıyla adından sıkça söz ettiren Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy yine saymakla bitmeyen servetiyle gündeme geldi.

'Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesi satılık' ilanının ortaya çıkmasıyla ortalık karıştı. Günaydın'dan Ömer Karahan ünlü sanatçıya bu ilanı sordu.

Bülent Ersoy ilanı gördükten sonra büyük şaşkınlık yaşadı ve şu açıklamayı yaptı: "Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir işadamından almıştım. Ama sonra sattım."

"İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum. Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım."

Bir tekne sahibi tarafından verilen ilan, merak uyandırdı. İlanda "Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur" ibaresine yer verildi.

SERVETİ MERAK EDİLİYOR

Tekne iddialarının ardından çok merak edilen bir başka gerçek ise; Diva'nın serveti oldu. İddialara göre 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olan Bülent Ersoy, aynı zamanda gayrimenkul zengini. Tam olarak servet rakamları ise hala bilinmiyor.

