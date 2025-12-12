Atv ve Now Tv'nin ardından Kanal D'de kararını verdi! Daha başlamadan ertelendi

2026 yılı için hazırlanan dizilerden peş peşe iptal haberleri gelmeye devam ediyor. Artan maliyetler ve kanalların düşük bütçesi yeni projeleri etkiledi.

NGM’nin Atv için hazırladığı yapımda Ekin Koç ve İlayda Alişan’ın adının geçtiği 'Serseri Aşıklar' dizisi ve O3 Medya’nın yine Atv’ye sunduğu “Hayatın Benim” dizisinin cast'ı henüz belli olmadan projenin rafa kalktığı öğrenilmişti.

Daha sonra Gold Film’in Now Tv için hazırladığı 'Ülker Abla' dizisinin de iptal edildiği öğrenildi.

BAŞLAMADAN ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D için çekilmesi planlanan Süreç Film imzalı Haysiyet dizisi de başlamadan ertelendi.

Hem artan maliyetler, hem de hazırlık süreci ve oyuncu kadrosuyla ilgili hazırlık sürecine daha çok zaman ayırmak için proje eylül ayına bırakıldı.

Dizi için Berker Güven’le görüşülüyordu. Senaryo ve hikâyesi Mustafa Becit imzası taşıyan dizide modern bir Yaprak Dökümü hikâyesi… “Haysiyet” projesi, Mehmet ve Simay karakterlerinin aşk hikâyesi üzerinden ekrana taşınması planlanıyor.