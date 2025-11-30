Ava Yaman fırtınası esiyor: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı uçtu

Taşacak Bu Deniz dizisiyle parlayan genç oyuncu Ava Yaman, kısa sürede yakaladığı başarı ve O Ses Türkiye'den aldığı sürpriz teklifle gündemden düşmüyor.

Ava Yaman ismi son günlerde televizyon ekranlarında ve sosyal medyada sıkça duyulmaya başlandı. TRT1'in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Diziye başladığında mütevazı bir takipçi sayısına sahip olan Yaman, Eleni karakteriyle izleyicinin kalbine dokunarak sosyal medyada da adeta bir patlama yaşadı. Ava Yaman Instagram'da kısa sürede 809 B takipçiye ulaştı.

İki ay gibi kısa bir sürede takipçi sayısını katlayarak adından söz ettiren Yaman'ın başarısının arkasında, doğal oyunculuğu ve samimi tavırları olduğu düşünülüyor.

Yaman ve dizideki partneri Burak Yörük'e, Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir teklif geldi. İkili, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına davet edildi.

Eleni ve Oruç karakterleriyle gönüllere taht kuran ikilinin, yılbaşı gecesi mikrofon başına geçip geçmeyeceği ise merak konusu.