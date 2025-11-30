MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ava Yaman fırtınası esiyor: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı uçtu

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, oyunculuğu ve sosyal medyadaki hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Peki, bu genç yetenek kimdir ve başarısının sırrı nedir?

Ava Yaman fırtınası esiyor: Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı uçtu

Taşacak Bu Deniz dizisiyle parlayan genç oyuncu Ava Yaman, kısa sürede yakaladığı başarı ve O Ses Türkiye'den aldığı sürpriz teklifle gündemden düşmüyor.

Ava Yaman ismi son günlerde televizyon ekranlarında ve sosyal medyada sıkça duyulmaya başlandı. TRT1'in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Diziye başladığında mütevazı bir takipçi sayısına sahip olan Yaman, Eleni karakteriyle izleyicinin kalbine dokunarak sosyal medyada da adeta bir patlama yaşadı. Ava Yaman Instagram'da kısa sürede 809 B takipçiye ulaştı.

Ava Yaman fırtınası esiyor: Taşacak Bu Deniz in Eleni sinin takipçi sayısı uçtu 1

İki ay gibi kısa bir sürede takipçi sayısını katlayarak adından söz ettiren Yaman'ın başarısının arkasında, doğal oyunculuğu ve samimi tavırları olduğu düşünülüyor.

Ava Yaman fırtınası esiyor: Taşacak Bu Deniz in Eleni sinin takipçi sayısı uçtu 2

Yaman ve dizideki partneri Burak Yörük'e, Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir teklif geldi. İkili, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına davet edildi.

Eleni ve Oruç karakterleriyle gönüllere taht kuran ikilinin, yılbaşı gecesi mikrofon başına geçip geçmeyeceği ise merak konusu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen sevgilisi paylaştı! Aşk pozu olay olduFenomen sevgilisi paylaştı! Aşk pozu olay oldu
Show dizisi 5. bölümde bitiyor! Reytinglere yenildiShow dizisi 5. bölümde bitiyor! Reytinglere yenildi

Anahtar Kelimeler:
Ava Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.