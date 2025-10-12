Ava Yaman kaç yaşında, nereli? Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sine beğeni yağdı

Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme) ve Burak Yörük (Oruç) başrollerinde buluşturan “Taşacak Bu Deniz” dizisi sezonun iddialı yapımlarından biri.

Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönettiği OGM Pictures imzalı dizinin genç oyuncularından Ava Yaman ilk bölüm sonrası merak edildi.

Rolün altından başarıyla kalkan Ava Yaman, her sahnede sergilediği performansla izleyicilerin dikkatini çekti.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni'sinin yaşı da gündeme geldi. 2006 doğumlu olan Yaman, Eleni karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyuncu daha önce “Bir Derdim Var” dizisinde Özge karakterini canlandırmıştı.

AVA YAMAN NERELİ?

Ava Yaman, İstanbul’da doğmuştur. Aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır.