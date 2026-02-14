Ayşe Kırca sevgilisi Doğu Demirkol'u öve öve bitiremedi! ''En iyisi''

Karaciğer kanseri nedeniyle 2015'te hayata vedan eden Levent Kırca'nın Oya Başar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca, katıldığı bir sanat etkinliğinde objektiflere yansıdı.

Uzun süredir komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Ayşe Kırca sevgilisi hakkında konuşurken övgülerini esirgemedi.

Ayşe Kırca; "Doğu Demirkol'u komedyenlikte ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi. "Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Bunu sevgilim olduğu için söylemiyorum. Öncesinde de ben bunu böyle düşünüyordum.

'TÜRKİYE'DE ŞU AN TEK'

Dünya çapında bile en iyiler arasında diyebilirim. Doğu, olağanüstü bir yetenek, Türkiye'de şu an tek. Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi" ifadelerini kullandı.