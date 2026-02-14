MAGAZİN

Ayşe Kırca sevgilisi Doğu Demirkol'u öve öve bitiremedi! ''En iyisi''

2015'te hayatını kaybeden komedyen Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, sevgilisi Doğu Demirkol ile ilgili bir yorumda bulundu; "Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi. Türkiye'de tek."

Öznur Yaslı İkier

Karaciğer kanseri nedeniyle 2015'te hayata vedan eden Levent Kırca'nın Oya Başar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Kırca, katıldığı bir sanat etkinliğinde objektiflere yansıdı.

Uzun süredir komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşayan Ayşe Kırca sevgilisi hakkında konuşurken övgülerini esirgemedi.

Ayşe Kırca sevgilisi Doğu Demirkol u öve öve bitiremedi! En iyisi 1

Ayşe Kırca; "Doğu Demirkol'u komedyenlikte ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi. "Babamdan sonra Türkiye'ye gelmiş en yetenekli komedyen. Bunu sevgilim olduğu için söylemiyorum. Öncesinde de ben bunu böyle düşünüyordum.

Ayşe Kırca sevgilisi Doğu Demirkol u öve öve bitiremedi! En iyisi 2

'TÜRKİYE'DE ŞU AN TEK'

Dünya çapında bile en iyiler arasında diyebilirim. Doğu, olağanüstü bir yetenek, Türkiye'de şu an tek. Babamdan sonra gelmiş geçmiş en iyisi" ifadelerini kullandı.

