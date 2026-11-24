Bir dönem oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alan Sibil Çetinkaya son dönemde paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ağustos ayında yayınladığı vlogda Türkiye'de kendini yetersiz hissettiğini söyleyip Londra'ya yerleşme kararı alan Sibil Çetinkaya, İngiltere'de yeni hayata başladı.



Kendine Londra'da lüks bir daire tutan fenomen yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Dua etmenin en büyük terapi olduğunu söyleyen Sibil Çetinkaya, şükür etmediği zamanlarda huzursuz bir ruh haline büründüğünü ifade etti.

"BEN ALLAH'A İNANIYORUM"

"En büyük hayat enerjisi şükretmek ve dua etmekten geliyor" diyen Sibil Çetinkaya devamında şunları söyledi:



"Ne zaman ki şükürsüzüm ki hepimiz insanız bazen böyle atlarsınız o zaman mutsuzum ben. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. O yüzden dua etmek çok önemli. İnancınız ne olursa olsun, dininiz ne olursa olsun; ben Allah'a inanıyorum. Ben çok bağlıyım dinime. Benim için dua etmek en büyük motivasyon kaynağı. "