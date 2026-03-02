MAGAZİN

Zendaya ve Tom Holland gizlice evlenmiş: Stil danışmanından şok iddia

Uzun süredir aşklarıyla konuşulan Zendaya ve Tom Holland’ın, stil danışmanları Law Roach’a göre gizlice evlendiği öne sürüldü. Kırmızı halıda yapılan açıklama, sosyal medyada ve Hollywood kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Hollywood’un en gözde çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun uzun yıllardır stil danışmanlığını yapan Law Roach, çiftin gizlice evlendiğini öne sürdü.

Roach, 2026 Actor Awards gecesinde kırmızı halıda yaptığı açıklamada, Access Hollywood’a konuşarak “Düğün zaten oldu. Kaçırdınız” ifadelerini kullandı. Muhabirin ısrarı üzerine gülerek “Bu çok doğru” demesi ise iddiaları daha da güçlendirdi.

Konuyla ilgili olarak çiftin temsilcilerine ulaşıldığı ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Evlilik söylentileri aslında yeni değil. Şubat ayında Zendaya’nın Beverly Hills’te sade bir altın alyansla görüntülenmesi dikkat çekmişti. Daha önce ise 2025 Golden Globe Awards töreninde sol el yüzük parmağındaki gösterişli pırlanta yüzük, nişan iddialarını alevlendirmişti.

Holland da bir panelde Zendaya’dan “kız arkadaşım” diye bahsedilmesi üzerine araya girerek “Nişanlım” düzeltmesini yapmıştı.

Şimdi ise kulislerde konuşulan tek soru şu: Zendaya ve Tom Holland gerçekten gizlice dünyaevine mi girdi? Resmi bir açıklama gelene kadar Hollywood bu sürpriz iddiayı konuşmaya devam edecek gibi görünüyor.

