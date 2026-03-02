Pelin Karahan’ın ilginç tarifi Ceyda Düvenci'yi şaşırttı: Kaşar peyniri, Türk kahvesi ve bal...

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Pelin Karahan, iş insanı Bedri Güntay ile boşanma sürecinde. Bu süreçte Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Pelin Karahan, özel hayatıyla ilgili sözlerinden çok verdiği ilginç tarifle sosyal medyada konuşuldu.

Daha önce yemek programı da sunan oyuncu, izleyicilere “eski kaşar ya da taze kaşarın üzerine toz Türk kahvesi ve ardından bal” dökülmesini önerdi. Oyuncu "Değişik bir lezzet" derken Ceyda Düvenci "Bu mu?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Karahan’ın bu beklenmedik lezzet kombinasyonu kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.

Kimileri tarifi denemek istediğini söylerken, kimileri ise “yok artık” yorumunda bulundu.