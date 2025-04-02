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Aybüke Pusat'ın kovulduğu açıklandı! Takipçi sayısı 20 dakikada uçtu

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonrasında Teşkilat dizisinden çıkarılması sosyal medyayı salladı. Pusat'ın diziden kovulması sonrasında takipçi sayısı uçtu.

Aybüke Pusat'ın kovulduğu açıklandı! Takipçi sayısı 20 dakikada uçtu
Kubra Akalın

Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapınca işinden oldu.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı X‘teki açıklamasında boykotu ‘siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü bir çağrı’ olarak niteledi ve ‘buna alet olmanın TRT’nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil ettiğini’ öne sürdü.

Açıklamanın devamındaysa “Bu bağlamda TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" denildi.

Aybüke Pusat'a bu paylaşım sonrası destek mesajları yağarken ünlü oyuncunun takipçi sayısı da 20 dakikada 100 bin arttı.

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Aybüke Pusat
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