Ayça Ayşin Turan Berlin sokaklarında! Doğal hali çok beğenildi

Şimdilerde TOD’un yeni orijinal dizisi Vicdansız ile setlere dönen Ayça Ayşin Turan, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yıllar önce rol aldığı Karagül dizisiyle şöhreti yakalayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, tatile çıktı.

Tatil için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmeyi tercih eden Ayça Ayşin Turan, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Berlin sokaklarında yürüyüş yaptığı ve kahve içtiği anları yayınlayan Turan, spor tarzı ve doğal güzelliği ile dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin Berlin tatilinden fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ayça Ayşin Turan'a; 'Çok güzelsin', 'Çok tatlı görünüyor', 'Başka bir aurası var', 'Doğal güzelliğine hayranım' gibi yorumlar yapıldı.