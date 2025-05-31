Ayça Ayşin Turan'ın yeni adresi belli oldu! Sete çıkmaya hazırlanıyor

Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı.

tabii’nin “Rüzgarlı Pazar” dizisinde başrol oynayan Ayça Ayşin Turan Tod’un “Vicdansız” dizisinin çekimlerine hazırlanıyor. Başarılı oyuncu bir de sinema filmiyle el sıkıştı.

Mustafa ve Sinem Uslu’nun yazdığı “Al Beni Baba” filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz oturacak.

Yaz aylarında Çorum ve İstanbul’da çekilmesi planlanan Al Beni Baba filminde Ayça Ayşin Turan “Nazlı” adlı öğrenciye hayat verecek.

Etkileyici bir baba kız hikâyesini anlatan filmde Nazlı’nın babası Savaş için de Erkan Petekkaya’ya teklif götürüldü.