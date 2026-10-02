Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testi çıktı! Biri negatif biri pozitif...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda isme yönelik gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Gözaltına alınan ünlü isimler ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Bu isimlerin uyuşturucu test sonuçları bir bir belli oluyor. Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu test sonuçları çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Aydan Osmanlı’nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Yeşim Yeşilçimen’in testi ise negatif çıktı. Aydan Osmanlı’nın saçında kokain çıktığı tespit edildi