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Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testi çıktı! Biri negatif biri pozitif...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınıp serbest bırakılan isimlerin uyuşturucu test sonuçları bir bir belli oluyor. Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu test sonucu çıktı.

Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testi çıktı! Biri negatif biri pozitif...
Öznur Yaslı İkier

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda isme yönelik gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Gözaltına alınan ünlü isimler ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Bu isimlerin uyuşturucu test sonuçları bir bir belli oluyor. Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu test sonuçları çıktı.

Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen in uyuşturucu testi çıktı! Biri negatif biri pozitif... 1

Burak Doğan'ın haberine göre; Aydan Osmanlı’nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Yeşim Yeşilçimen’in testi ise negatif çıktı. Aydan Osmanlı’nın saçında kokain çıktığı tespit edildi

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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