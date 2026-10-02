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Özlem Gültekin'in otopsi raporu tamamlandı! 5 şüpheli gözaltında

13 Ağustos’ta kliniğinde fenalaşan ve hayatını kaybeden 48 yaşındaki İzmirli ünlü kadın doğum uzmanı Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı. Gültekin’in dozda etken maddesi anestezi olan Propofol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Özlem Gültekin'in otopsi raporu tamamlandı! 5 şüpheli gözaltında
Öznur Yaslı İkier

Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Ağustos ayında İzmir'de yaşamını yitiren Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsiye ilişkin rapor tamamlandı.

Raporda, Gültekin'in yüksek dozda propofol indüksiyonu sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verildi.

Propofol indüksiyonu; cerrahi operasyon ya da tıbbi işlem öncesinde hastayı genel anestezi altına sokmak için ilacın uygulanması süreci anlamına geliyor.

Özlem Gültekin in otopsi raporu tamamlandı! 5 şüpheli gözaltında 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu söz konusu rapor ve soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ile cep telefonlarında yapılan inceleme sonrası operasyon gerçekleştirdi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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