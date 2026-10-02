Özlem Gültekin'in otopsi raporu tamamlandı! 5 şüpheli gözaltında

Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ağustos ayında İzmir'de yaşamını yitiren Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsiye ilişkin rapor tamamlandı.

Raporda, Gültekin'in yüksek dozda propofol indüksiyonu sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verildi.

Propofol indüksiyonu; cerrahi operasyon ya da tıbbi işlem öncesinde hastayı genel anestezi altına sokmak için ilacın uygulanması süreci anlamına geliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu söz konusu rapor ve soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ile cep telefonlarında yapılan inceleme sonrası operasyon gerçekleştirdi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.