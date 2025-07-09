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Aydilge davasında karar çıktı! 25 bin lira bağış karşılığında...

Şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Zeynep T. ile 'Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne 25 bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı.

Aydilge davasında karar çıktı! 25 bin lira bağış karşılığında...

Şarkıcı Aydilge, 12 Ekim 2024'te sosyal medya hesabı üzerinden hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Zeynep T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatların sunduğu dilekçede, "Seni dinleyen 3 kişi falan var. Bot bastığını anlamadık sanma. O kadar duyarlı olduğunuz, kafa yorduğunuz falan da yok" ifadelerini kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep T., "Söz konusu paylaşımı müştekiye atmadım, onu etiketlemedim veya bir paylaşımına cevap vermedim. Söz konusu paylaşımı bambaşka konuya hitaben, kimseyi hedef almadan kendi kendime yazdım" dediği kaydedildi.

Aydilge davasında karar çıktı! 25 bin lira bağış karşılığında... 1

25 BİN LİRA BAĞIŞ YAPMA ŞARTIYLA UZLAŞTILAR

Dosya uzlaştırma bürosuna gönderilirken, taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı. Taraflar şüpheli Zeynep T.'nin Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne 25 bin lira bağış yapması şartıyla anlaşmaya vardı. Savcılık, uzlaşma nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Aydilge
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