Aylar süren mücadele bitti! Survivor 2025 şampiyonu belli oldu

Survivor 2025’te büyük heyecan sona erdi. All Star ve Gönüllüler takımlarının aylar süren rekabeti, yapılan finalle noktalandı. Finalde Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

FİNALİN İLK TURUNDA GERİDEN GELİP KAZANDI

Büyük finalde nefes kesen mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi. İlk turda geriden gelen Adem Kılıççı, parkuru kazanarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ TURDA DA FARKI AÇTI

Finalin ikinci turunda da üstünlüğünü koruyan Adem, bu mücadeleyi de kazanarak durumu 2-0 yaptı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI OLDU!

İki turluk mücadelenin ardından 2025 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Kılıçcı, 2018 yılında Nagihan Karadere ile yarıştığı finalde de şampiyonluk kazanmıştı.

HASAN YALNIZOĞLU UNUTULMADI

Geçtiğimiz yıl 20 Ekim’de hayatını kaybeden eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu da finalde unutulmadı. Final gecesinde duygusal anlar yaşandı.

YUNUS EMRE’DEN ŞAŞIRTAN AŞK İTİRAFI

Survivor finaline damga vuran bir başka detay ise Yunus Emre Karabacak hakkında ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, yarışma sonrası yaptığı açıklamada ilginç bir olayı paylaştı:

“Yunus Emre bir gün kamptan kaçıyor, Yunus Emre’yi arayıp bulamıyoruz. Yakalanıp getirildiği zaman sordum neden kaçtın diye? Meğer Yunus Emre Rumen yarışmacıya gönlünü kaptırmış, onların kampına gitmek için ormanda kaybolmuş.”