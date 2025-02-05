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Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2025 15:08
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Kadir İnanır sağlık durumu merak edilirken tedavi sürecinde yakın dostları da usta ismi ziyaret etmeye devam ediyor. Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı ve sosyal medyada gündem oldu.

Aylarca hastanede yatan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! "Çok iyi görünüyor"

Usta oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

Sağlık durumu yakından takip edilen Kadir İnanır’ın tedavisi halen devam ediyor. Ünlü oyuncu, iyileşme süreci kapsamında belli aralıklarla hastaneye kontrole gidiyor.

Son olarak, iş insanı Mithat Erdem, Kadir İnanır’ı hastanede ziyaret ederek moral verdi. Erdem, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notuyla paylaştı.

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Kadir İnanır'ın son hali sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Kadir İnanır'ı görenler "Çok iyi görünüyor", "Valla iyi görünüyor sevindim", "Kadir İnanır yıkılır mı be" yorumlarında bulundu.

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FİZİK TEDAVİYE DEVAM EDİYORDU

Jülide Kural son olarak Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair "Bildiğiniz üzere 24 Mart 2024 tarihinden bu yana beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu zamanlar yaşadı Kadir. 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden; 1 hafta evde kaldıktan sonra, fizik tedavisinin sürmesi için; yeni ve modern konseptli, özenli sevgi dolu yaklaşımıyla Romatem Move Hotel'de kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere Romatem'e dönüş planladık şimdilik" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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