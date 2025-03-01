Aylık kazancını 'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı' diyerek açıkladı! Esra Erol ne diyeceğini şaşırdı! Bu anlar gündemde

Atv ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da da yine şaşırtan anlar yaşandı. Sevgilisini kaçırdığı iddiasıyla programa çıkan Ferhat açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ailece dilenci olduklarını söyleyen Ferhat 'Ben dilenciyim. Her yerde dileniyorum ben.' diyerek bu sayede para biriktirdiğini söyledi. Esra Erol bu duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve 'Niye dileniyorsun çakı gibi delikanlısın. Ne diyorsun dilenirken? Taşı sıksan suyunu çıkartırsın' diyerek tepki gösterdi.

Ferhat isimli genç ise 'Aylık almış 22 bin TL. Ev olmuş 30 bin TL. Nasıl yapacaksın?' şeklinde yanıt verdi. Esra Erol bunun üzerine 'Kaç para kazanıyorsun?' diye sordu.

AYLIK KAZANCI ŞAŞIRTTI

Ferhat 'Benim aylık kazancım... Cumhurbaşkanı alamaz o parayı... Aylık kazancım 200-300 bin TL' şeklinde yanıt verdi.

Esra Erol, 'Dilenerek mi? Vay... İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunalım buradan. Sokakta gördükleri dilencilere acımasınlar.' dedi. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.