Caner Topçu, Aynadaki Yabancı dizisinde Onur Tuna ve Simay Barlas ile başrolleri paylaşıyor. Dizide ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz gibi isimler de var.

Dizide Barış karakterine hayat veren Caner Topçu'nun özel hayatı merak edildi. Peki, Aynadaki Yabancı'nın Barış’ı Caner Topçu kimdir? Caner Topçu nereli ve kaç yaşında?

CANER TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. 2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti.