Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölüm reytingleri üzdü! Uzak Şehir özeti bile onu geçti

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan gibi ünlü isimlerin başrolde olduğu Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölüm reytingleri hayal kırıklığı yarattı. Uzak Şehir özeti bile diziyi sıralamada geçti.

Yönetmenliğini Ali Balcı ve Işılsu Günday'ın yaptığı Aynı Yağmur Altında ilk bölümü 9 Şubat akşamaı ekrana geldi. Atv'nin iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin fenomen dizi Uzak Şehir ile aynı gün olması gündeme geliyordu. Reyting sonuçları merak edildi.

UZAK ŞEHİR DAMGASI

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı ilk bölüm reyting sonuçları dizi oyuncularını üzecek cinsten. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi ilk 5'e bile giremedi.

Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle "Tüm Seyirciler'de 3.12 reytingle , AB'de 2.24 reytingle 10., ABC1'de 2.88 reytingle 9. oldu.

Dizi 9. sırada yer alırken reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir özeti bile 2. sırada yer aldı.

artık eskiler bardak oldu onlar çekilsin yeni yüzler gelsin öğğğğğğğ kusacam artık
