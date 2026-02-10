MAGAZİN

Aynı Yağmur Altında ilk bölüm yayınlandı! Hülya Avşar filtresi gündemde

Aynı Yağmur Altında dizisi, dün akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Aynı Yağmur Altında konusu ve oyuncuları konuşulurken dizide Fazilet rolüne hayat veren Hülya Avşar'a yapılan filtre gözden kaçmadı.

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', nihayet dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini konu alan Aynı Yağmur Altında oyuncuları gündemde.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCULARI KİMLER?

Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Dizide Hülya Avşar Fazilet karakterine hayat veriyor. İlk bölüm sonrası Hülya Avşar öne çıkan isimlerden oldu. Dizide yüzüne çok fazla filtre uygulanınca seyirci bu durumdan rahatsız oldu.

Sosyal medyada "Yine abartmışlar", "Kadının mimikleri görünmüyor filtreden", "Ya neden bunu yapıyorlar" yorumları yapıldı.

Hülya Avşar Aynı Yağmur Altında
