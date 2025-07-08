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Ayrılığa daha fazla dayanamadı! İrem Derici önce takibe aldı, sonra fotoğrafları yayınladı

İlişkilerinde kriz yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu'nun ayrılığı kısa sürdü. Fotoğraflarını kaldıran ve sevgilisini takipten çıkan ünlü isim, aşk dolu kareleri yeniden yayınlayarak, Kunukçu'yu takibe aldı.

Ayrılığa daha fazla dayanamadı! İrem Derici önce takibe aldı, sonra fotoğrafları yayınladı
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz günlerde ayrılıkları ile magazin basınında yer alan İrem Derici ile DJ sevgilisi Melih Kunukcu'nun ayrılığı kısa sürdü.

Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları hesabından silerken, Kunukçu'nun ise Derici ile olan paylaşımlarını silmediği dikkat çekmişti.

Ayrılığa daha fazla dayanamadı! İrem Derici önce takibe aldı, sonra fotoğrafları yayınladı 1

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

İlişkilerinde kısa süreli ayrılık yaşayan çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. İrem Derici eski kareleri yeniden Instagram'a yükledi ve Melih Kunukçu'yu takip etmeye başladı.

Ayrılığa daha fazla dayanamadı! İrem Derici önce takibe aldı, sonra fotoğrafları yayınladı 2

Bu gelişme sonrası çiftin sorunlarını çözdüğü ve aşklarına kaldıkları yerden devam ettikleri kesinleşti.

Ayrılığa daha fazla dayanamadı! İrem Derici önce takibe aldı, sonra fotoğrafları yayınladı 3

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İrem Derici
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