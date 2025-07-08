Ayrılığa daha fazla dayanamadı! İrem Derici önce takibe aldı, sonra fotoğrafları yayınladı

Geçtiğimiz günlerde ayrılıkları ile magazin basınında yer alan İrem Derici ile DJ sevgilisi Melih Kunukcu'nun ayrılığı kısa sürdü.

Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı tüm fotoğrafları hesabından silerken, Kunukçu'nun ise Derici ile olan paylaşımlarını silmediği dikkat çekmişti.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

İlişkilerinde kısa süreli ayrılık yaşayan çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. İrem Derici eski kareleri yeniden Instagram'a yükledi ve Melih Kunukçu'yu takip etmeye başladı.

Bu gelişme sonrası çiftin sorunlarını çözdüğü ve aşklarına kaldıkları yerden devam ettikleri kesinleşti.