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Ayrılık sonrası hemen imaj tazeledi! Hadise'nin yeni görüntüsü dikkat çekti

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise yönetmen Şenol Sönmez ile ayrılığından hemen sonra imaj tazeledi. Hadise sarı saçlarına geri döndü. Ünlü şarkıcının yeni görüntüsü yine çok beğenildi.

Ayrılık sonrası hemen imaj tazeledi! Hadise'nin yeni görüntüsü dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

Hadise'nin kıskançlık sebebi ile Şenol Sönmez'le tartıştığı bu yüzden de ilişiklisini bitirdiği iddia edildi. Avrupa turnesi kapsamında Londra'da sahne alan Hadise, ayrılık sonrası ilk açıklamasını dinleyicilerine yaptı.

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Hadise; "Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. O yüzden, 'Bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum' dedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya..." dedi.

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Hadise, bu açıklama sonrasında 'Sıfır Tolerans' şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcının ayrılık sonrası çıktığı ilk konserinde eski imajına dönmesi de dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Saçlarını yine sarıya boyatan Hadise'ye; 'Ayrılık yaramış', 'Özüne dönmüş', 'Böyle daha güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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