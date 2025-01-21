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  4. Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla adliyede

Ayşe Barım'ı suçlamıştı! Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla adliyede

21.01.2025 11:29
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 11:29
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ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın, "mağdur" sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları üzerine hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanan ID danışmanlık şirketinin sahibi ve kurucusu Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma derinleşiyor.Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve "reklam aşkı" iddialarına yanıt vermişti.

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Savcılık, soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın'ın, "mağdur" sıfatıyla dinlenmesine karar verdi. Işın, İstanbul Adliyesi’ne ifade vermek üzere geldi.

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DENİZ IŞIN NE DEMİŞTİ?

Deniz Işın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda isim vermese de tekelleşmede Ayşe Barım'ın rol oynayan bir menajer olduğunu işaret ederek, mafyalaşmadan söz etmişti:

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime, kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin, elbet kokusu çıkacaktı."

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NE OLMUŞTU?

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe Barım hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Deniz Işın Ayşe Barım
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