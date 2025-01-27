Ayşe Barım için ifade vermişlerdi! Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalancı tanıklık' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım, hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Barım tutuklama talebiyle de mahkemeye sevk edildi.

Ayşe Barım'ın gözaltında olduğu süre boyunca ise Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de Ayşe Barım'la ilgili 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA SORUŞTURMA!

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre tanık olarak ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na 'Yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını söylemelerine rağmen savcılık eylemlerin başladığı dönemde Ayşe Barım ile yoğun irtibatları olduğunu tespit etti.

Savcı, Ayşe Barım ile Gezi Parkı’nda birlikte oldukları iddia edilen Kocaoğlu ve Ergenç’in şüpheliyi kayırmak için kaçamak cevaplar verdiği kanaatine vardı. Ayrıca Memet Ali Alabora ile birlikte eylemde oldukları görüntülere ilişkin o dönem irtibatlarının olmadığını söylemeleri de 'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden oldu.

Ayşe Barım’ın o dönem 7 kere Bergüzar Korel, 4 kere Ceyda Düvenci, 10 kere Soysert, 12 kere Halit Ergenç, 5 kere Hümeyra Akbay, 1 kere Mehmet Günsür, 2 kere Nehir Erdoğan, 8 kere Selma Ergeç, 2 kere Nejat İşler ve 1 kere Rıza Kocaoğlu ile görüştüğü savcılık tarafından belirtildi.