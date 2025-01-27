MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayşe Barım için ifade vermişlerdi! Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalancı tanıklık' soruşturması

Ayşe Barım için ifade vermişlerdi! Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalancı tanıklık' soruşturması

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.01.2025 21:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı ve işlemlerinin ardından ünlü menajer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayşe Barım için ifade veren ünlü isimlerden Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında ise 'yalancı tanıklık' soruşturması başlatıldı.

Ayşe Barım için ifade vermişlerdi! Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalancı tanıklık' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım, hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Barım tutuklama talebiyle de mahkemeye sevk edildi.

Ayşe Barım'ın gözaltında olduğu süre boyunca ise Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de Ayşe Barım'la ilgili 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

ayse-barim (1)

HALİT ERGENÇ VE RIZA KOCAOĞLU'NA SORUŞTURMA!

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre tanık olarak ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na 'Yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise eylemlere kendi iradeleriyle katıldıklarını söylemelerine rağmen savcılık eylemlerin başladığı dönemde Ayşe Barım ile yoğun irtibatları olduğunu tespit etti.

halit-ergenc-ve-riza-kocaoglu-ha

Savcı, Ayşe Barım ile Gezi Parkı’nda birlikte oldukları iddia edilen Kocaoğlu ve Ergenç’in şüpheliyi kayırmak için kaçamak cevaplar verdiği kanaatine vardı. Ayrıca Memet Ali Alabora ile birlikte eylemde oldukları görüntülere ilişkin o dönem irtibatlarının olmadığını söylemeleri de 'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden oldu.

oyuncu-riza-kocaoglu-ve-mehmet-g

Ayşe Barım’ın o dönem 7 kere Bergüzar Korel, 4 kere Ceyda Düvenci, 10 kere Soysert, 12 kere Halit Ergenç, 5 kere Hümeyra Akbay, 1 kere Mehmet Günsür, 2 kere Nehir Erdoğan, 8 kere Selma Ergeç, 2 kere Nejat İşler ve 1 kere Rıza Kocaoğlu ile görüştüğü savcılık tarafından belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu Ayşe Barım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

İki genç kızı katletmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Mahkemeden karar...

İki genç kızı katletmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Mahkemeden karar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Galatasaray'ın transfer hedefi Strahinja Pavlovic son noktayı koydu!

Galatasaray'ın transfer hedefi Strahinja Pavlovic son noktayı koydu!

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener'in ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.