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Ayşe Barım soruşturmasında 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi Mehmet Bozdağ ifade verdi

06.02.2025 15:52
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Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

Ayşe Barım soruşturmasında 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi Mehmet Bozdağ ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin "planlayıcılarından olduğu" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Ayşe Barım soruşturmasında ünlü oyuncular da ifade vermişti. Soruşturma genişliyor, son olarak ünlü senarist ifade verdi.

Ünlü isimler tek tek sayfa kararttı! Ayşe Barım'a destek Ünlü isimler tek tek sayfa kararttı! Ayşe Barım'a destek

"Diriliş: Ertuğrul", "Kuruluş: Osman", "Yunus Emre" gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Barım
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