Ceyda Düvenci, Hande Erçel, Pınar Deniz ve daha fazlası... Ünlü isimler tek tek sayfa kararttı! Ayşe Barım'a destek

İlk olarak televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERMİŞTİ

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasından sonra Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu Ceyda Düvenci ve Nejat İşler haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılmıştı.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada destek vermeye başladılar ve bazı isimler profillerinde siyah ekran paylaştı.

PINAR DENİZ:

Son olarak Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz Ayşe Barım'ın 'tutuklandı' haberini paylaşıp 'aklım almıyor' ifadelerini not düştü.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den de Ayşe Barım'a destek gecikmedi. Erçel ünlü menajer ile fotoğraflarını yayınlayıp 'Ayşe'm' notunu düştü.

CEYDA DÜVENCİ:

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ifade veren Ceyda Düvenci'den de Ayşe Barım'a destek gecikmedi ve ünlü isim sayfasını karartıp 'karanlık' notunu düştü.

BİRCE AKALAY:

Ünlü oyuncu Birce Akalay'da Barım’ın tutuklanmasının ardından sayfasını karartıp “Zulümle abad olunmaz!” ifadelerini kullandı.

MERVE DİZDAR:

Merve Dizdar Ayşe Barım ile bir karesini yayınlayıp 'Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum çok.' ifadelerini kullandı.