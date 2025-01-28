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Ceyda Düvenci, Hande Erçel, Pınar Deniz ve daha fazlası... Ünlü isimler tek tek sayfa kararttı! Ayşe Barım'a destek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 11:12
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Birçok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşme ve haksız rekabet soruşturması başlatılmıştı. Ünlü menajer hakkında bu soruşturma devam ederken Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı ve Ayşe Barım tutuklandı. Ceyda Düvenci, Hande Erçel ve Pınar Deniz gibi ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek gecikmedi.

Ceyda Düvenci, Hande Erçel, Pınar Deniz ve daha fazlası... Ünlü isimler tek tek sayfa kararttı! Ayşe Barım'a destek

İlk olarak televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERMİŞTİ

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasından sonra Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu Ceyda Düvenci ve Nejat İşler haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılmıştı.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada destek vermeye başladılar ve bazı isimler profillerinde siyah ekran paylaştı.

PINAR DENİZ:

Son olarak Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz Ayşe Barım'ın 'tutuklandı' haberini paylaşıp 'aklım almıyor' ifadelerini not düştü.

pınar deniz

HANDE ERÇEL:

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den de Ayşe Barım'a destek gecikmedi. Erçel ünlü menajer ile fotoğraflarını yayınlayıp 'Ayşe'm' notunu düştü.

HANDE AYŞE

CEYDA DÜVENCİ:

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ifade veren Ceyda Düvenci'den de Ayşe Barım'a destek gecikmedi ve ünlü isim sayfasını karartıp 'karanlık' notunu düştü.

ceyda düvenci

BİRCE AKALAY:

Ünlü oyuncu Birce Akalay'da Barım’ın tutuklanmasının ardından sayfasını karartıp “Zulümle abad olunmaz!” ifadelerini kullandı.

BİRCE

MERVE DİZDAR:

Merve Dizdar Ayşe Barım ile bir karesini yayınlayıp 'Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum çok.' ifadelerini kullandı.

MERVE DİZDAR PAYLAŞIM

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Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Hande Erçel Pınar Deniz Ayşe Barım
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