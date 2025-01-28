Ayşe Barım tutuklanınca Elçin Sangu yorumsuz kalamadı! 'Seçime hazırlanıyoruz'

ID İletişim'in kurucularından olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba düşmüştü. Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddiaları üzerine ünlü menajer hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın sonucunda da Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barım’ın tutuklanması ünlüler dünyasında büyük tepkilere yol açarken bir tepkide ünlü oyuncu Elçin Sangu’dan geldi. Sangu sosyal medya hesabında ateş püskürdü.

"SEÇİME HAZIRLANIYORUZ"

"Sektörel sorunları irdelemek için başlayıp, hiçbir siyasi yorumunu görmediğim, duymadığım ve sektörel olarak tanıdığım Ayşe Barım’ın, kamuoyunda açıklanmayan delillerle tutuklanması vicdanen hepimizi rahatsız etmektedir." diyen Sangu, "Sektörel sorunları tartışmak ayrı bir konu, ancak henüz görmediğimiz kanıtlarla 12 yıl öncesine dönük tutuklama kararlarının alınması bana sadece yine kutuplaşıyoruz, yine bir seçime hazırlanıyoruz hissi veriyor. ifadelerini kullandı.

Sangu yazısına şu şekilde devam etti: "Gitgide bir iletişim faciasına dönüşen bu meselede, konuyu saptıran bazı arkadaşlarımızın açıklamaları, sektörle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin ‘çok bilir’ edasıyla konuşmaları gibi unsurlar da süreci daha da kaotik hale getiriyor.

Gerçeklerin açıklığa kavuşması için hukukun şeffaf bir şekilde işlemesi ve delillerin kamuoyuyla paylaşılması şarttır. Aksi takdirde, bu tarz kararlar toplumsal güvensizliği artırmaktan öteye gitmeyecektir.Bu konuda yorum ve paylaşım yapan kişileri de ciddiyete davet ediyorum."