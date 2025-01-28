Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Ayşe Barım tutuklanınca Tolga Karel kendini tutamadı! 'Ayakta alkışlıyorum'

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim'in kurucularından olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba düşmüştü. Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddiaları üzerine ünlü menajer hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım hakkındaki soruşturma devam ederken ünlü menajer hakkında Gezi Parkı soruşturması da başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasına birçok ünlü isim tepki gösterirken, Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan ve daha sonra ülkeyi terk eden ünlü oyuncu Tolga Karel’in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

7 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, sosyal medya hesabından Ayşe Barım’ın tutuklanmasıyla ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı. Karel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika’da yaşıyorum, bir gün bile milletimi kötülemedim. Gittiğim, gördüğüm her yerde Türk olduğumu ve Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Bu geç kalınmış bir operasyon. Savcıları, hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum."

'TAKDİR EDİYORUM'

Tolga Karel son olarak Ayşe Barım'ın tutuklanma kararına ise 'Geç bile kalınmış bir operasyon. Cumhuriyet Savcılarını hiçbir dış güçten etkilenmeden bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyor ayakta alkışlıyorum.' diyerek destek çıktı.