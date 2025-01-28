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Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Ayşe Barım tutuklanınca Tolga Karel kendini tutamadı! 'Ayakta alkışlıyorum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 11:54
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Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında daha sonra Gezi Parkı soruşturması başlatılmıştı. Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı. Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı gecikmedi.

Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Ayşe Barım tutuklanınca Tolga Karel kendini tutamadı! 'Ayakta alkışlıyorum'

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim'in kurucularından olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba düşmüştü. Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddiaları üzerine ünlü menajer hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım hakkındaki soruşturma devam ederken ünlü menajer hakkında Gezi Parkı soruşturması da başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasına birçok ünlü isim tepki gösterirken, Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan ve daha sonra ülkeyi terk eden ünlü oyuncu Tolga Karel’in yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

ayşe barım

7 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, sosyal medya hesabından Ayşe Barım’ın tutuklanmasıyla ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı. Karel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TOLGA 1

"Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika’da yaşıyorum, bir gün bile milletimi kötülemedim. Gittiğim, gördüğüm her yerde Türk olduğumu ve Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Bu geç kalınmış bir operasyon. Savcıları, hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum."

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'TAKDİR EDİYORUM'

Tolga Karel son olarak Ayşe Barım'ın tutuklanma kararına ise 'Geç bile kalınmış bir operasyon. Cumhuriyet Savcılarını hiçbir dış güçten etkilenmeden bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyor ayakta alkışlıyorum.' diyerek destek çıktı.

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Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel Ayşe Barım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gercek sanatcı böle olur devledının yanında
Valla helal olsun. Diyecek bir soz yok. Bir insan, cevresindeki herkesi ve adeta ulkeyi parmaginda oynatmis. Herkesi satranc taslari gibi siralamis, muamele cekmis. Hayret bir olay...
devlet hainligi yarına bırakır fakat yanına bırakmaz ne istediniz gezi ayaklanmasıyla gezideb 1 gün önce dolar 1.7 kruş enflasyon% 6 idi sizler bu ülkeye hainlik ettiniz..şu anki piyasanın insanların perişan olmasında baş rol sizlersiniz şimdi kurtarsın bakalım ABD Lİ VE İSRAİL Lİ VE AB li ülkeler sizi..
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