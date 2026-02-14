MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz 19. yeni bölüm fragmanı yarıda kesildi! Seyirci tepki gösterdi

Taşacak Bu Deniz, dün akşam 18. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen fenomen dizinin hemen yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Ancak dizinin 19. bölüm fragmanı yarıda kesilince seyirci tepki gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerinde yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi 18. yeni bölümüyle cuma akşamına damga vurdu. Heyecan dolu sahneleriyle yine izlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümü de araştırılmaya başlandı. Taşacak Bu Deniz yeni fragmanı yayınlandı ancak yarıda kesilince izleyicisinin tepkisi gecikmedi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı 18. bölümün ardından hemen yayınlandı. Ancak fragmanın yarıda kesilip devamının izlenebilmesi için başka bir platforma yönlendirmesi izleyicisinin tepkisini çekti.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanının tamamını izleyemeyenler; 'seyirciyle pazarlık etmeyin', 'ya düzgün versenize fragmanı', 'böyle yaparlarsa reytingler düşer', 'bu ne şimdi saçma sapan', 'fragmanın fragmanını yapmışlar' gibi yorumlar yaptılar.

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜM ÖZETİ:

Adil ve Esme ile kurduğu hayal dünyası sarsılan Eleni, gerçeklerle yüzleşmeye karar verir ve hayatında önemli bir değişimin eşiğine gelir. Bu adım, hem Esme’nin hem de Adil’in kendilerini sorgulamalarına neden olur. Diğer yandan Esme Oruç’a hesap sorar.

Amirum Dayı, Adil’e bir sürü eş adayı sunar ama Adil her adaya bir bahane bulur ve silahın peşine düşer. Bu arada Esme, herkesi sarsacak büyük bir karar alır ve sonunda uygular.

Fadime ve İso, silaha yaklaştıkça, Şerif hapse girdiğinde boşanacakları gerçeğiyle de yüzleşirler. Şirin Furtuna’nın düzenlediği aile kahvaltısında, düşman çocukları olmanın ne demek olduğunu anlarlar.

Oruç, bir yandan Eleni’ye karşı artık direnemediği duygularıyla savaşırken, diğer yandan da başkan olarak ailedeki ve fabrikadaki krizlerle yüzleşir. Zarife’nin Eleni ile evlilik konusundaki baskısı da dayanılmaz hale gelir. Hem Esme’yi hem başkanlığı kaybeden Şerif ise kontrolden çıkar. Adil’in silahını cesedin yanına gömdürüp polise ihbar eder. Şimdi herkes için oyunun sonu gelmiştir.

